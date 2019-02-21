Власти Петербурга намерены развивать сотрудничество с Египтом в сфере высоких технологий

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 февраля. /ТАСС/. Власти Петербурга рассчитывают на сотрудничество с Египтом в сфере высоких технологий, а также фармацевтики и туризма. Об этом сообщил врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в ходе встречи с председателем администрации Суэцкого канала (Египет) Мохабом Мамишем.

Ранее АО "Особая экономическая зона "Санкт-Петербург" и Главное управление экономической зоны Суэцкого канала подписали меморандум о сотрудничестве.

"Сегодня вы посетили нашу особую экономическую зону, встретились с ее резидентами, представителями кластеров, промышленных ассоциаций. Надеюсь, что подписанный в ходе визита меморандум поможет нам активизировать связи в сфере высоких технологий", - сказал Беглов.

Действующий глава города также добавил, что в укреплении сотрудничества с Египтом заинтересованы петербургские фармацевтические компании. "Так ЗАО "Биокад" (крупный фармпроизводитель Петербурга - прим. ТАСС) ведет работу с египетскими партнерами по государственной регистрации лекарственных препаратов для лечения онкологических и других заболеваний. Надеюсь, что технологические разработки наших предприятий могут быть интересными и полезными египетским коллегам", - отметил он.

Отдельным направлением Беглов выделил сотрудничество в сфере туризма. "Со своей стороны мы надеемся на развитие всех его видов - не только выездного, но и въездного, событийного и медицинского," - добавил он.

По данным администрации Петербурга, по итогам 2018 года товарооборот между городом и Египтом составил $353,3 млн, что на 26% больше показателей 2017 года.

Российская промышленная зона

В Экономическую зону Суэцкого канала входят шесть портов на Средиземноморском побережье, включая Порт-Саид. В мае 2018 года было подписано соглашение о создании на этой территории Российской промышленной зоны (РПЗ), в которой предполагается ряд льгот и преференций для отечественных резидентов. Планируется, что РПЗ будет ориентирована на производство двигателей, фармацевтической продукции, электроники, строительной техники и т. д.