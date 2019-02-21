Сбербанк опроверг информацию о покупке Rambler Group

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Сбербанк не собирается покупать долю Александра Мамута в медиахолдинге Rambler Group. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на пять источников, знакомых с переговорами, сообщали о возможности покупки Сбербанком холдинга Rambler Group у бизнесмена Александра Мамута.

"Информация о том, что Сбербанк покупает Rambler Group (или отдельные активы) не соответствует действительности. Возможным основанием для появления такой информации стали переговоры, которые в настоящее время Rambler Group ведет со Сбербанком о рефинансировании кредитов в банке "Траст", - сказали в Сбербанке.

Член управляющего комитета Rambler Group Рафаэль Абрамян также сообщил ТАСС, что медиахолдинг отрицает факт переговоров о продаже Сбербанку доли бизнесмена Александра Мамута в группе.

Rambler Group является одним из ведущих участников российского рынка медиа и развлечений. В группу входят интернет-медиахолдинг Rambler&Co (включает, в частности, издания "Лента.ру", "Газета.ру", "Афиша", "Чемпионат" и Livejournal), крупные сети кинотеатров "Синема парк" и "Формула Кино", а также онлайн-кинотеатр Okko.