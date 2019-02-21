{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Лавров отметил, что ЕАЭС успешно расширяет контакты на международной арене

Глава МИД РФ сообщил, что государств и объединений, стремящихся заключить с союзом соглашение о либерализации торговли, насчитывается более 40

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Более 40 государств и международных объединений хотят заключить с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) соглашения о либерализации торговли. Об этом сообщил в четверг министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая перед представителями Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

"Значимую роль стал играть ЕАЭС, - сказал он. - Об успешности этого интеграционного начинания говорят не только данные о росте товарооборота, но и расширение международных контактов - числа государств и объединений, стремящихся заключить с ним соглашение о либерализации торговли. Таких государств и международных объединений более 40", - сказал он.

Лавров подчеркнул, что за короткий период времени ЕАЭС прошел "достаточно большой путь" от ликвидации таможенных барьеров до формирования общего рынка товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Министр напомнил, что совокупный ВВП ЕАЭС составляет около $2 трлн, а общее количество потребителей свыше 183 млн человек.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссия
АЕБ отмечает снижение инвестиций в России на фоне геополитической ситуации
Вместе с тем председатель правления ассоциации Иохан Вандерплаетсе отметил, что АЕБ верит в потенциал российского рынка
Читать полностью