Лавров отметил, что ЕАЭС успешно расширяет контакты на международной арене

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Более 40 государств и международных объединений хотят заключить с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) соглашения о либерализации торговли. Об этом сообщил в четверг министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая перед представителями Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

"Значимую роль стал играть ЕАЭС, - сказал он. - Об успешности этого интеграционного начинания говорят не только данные о росте товарооборота, но и расширение международных контактов - числа государств и объединений, стремящихся заключить с ним соглашение о либерализации торговли. Таких государств и международных объединений более 40", - сказал он.

Лавров подчеркнул, что за короткий период времени ЕАЭС прошел "достаточно большой путь" от ликвидации таможенных барьеров до формирования общего рынка товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Министр напомнил, что совокупный ВВП ЕАЭС составляет около $2 трлн, а общее количество потребителей свыше 183 млн человек.