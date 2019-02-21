Трамп хочет, чтобы США первыми внедрили технологию 6G

ВАШИНГТОН, 21 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты должны как можно скорее внедрить технологии передачи данных пятого поколения (5G) и даже шестого (6G), в противном случае они отстанут от конкурентов. Об этом написал в четверг на своей странице в Twitter президент США Дональд Трамп.

"Я хочу, чтобы в Соединенных Штатах как можно скорее появились форматы 5G и даже 6G. Они мощнее, быстрее и технологичнее, чем существующий стандарт. Американские компании должны нарастить свои усилия - в противном случае они отстанут. Нам незачем отставать в сфере, за которой, абсолютно очевидно, будущее", - сказал он.

"Я хочу, чтобы Соединенные Штаты выиграли это соревнование, а не блокировали более передовые на данный момент технологии. Мы всегда должны быть лидерами во всем, что мы делаем, особенно когда речь идет о восхитительном мире технологий!" - добавил американский лидер.

В среду президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию поручил в течение ближайших лет организовать в РФ повсеместный доступ к высокоскоростному интернету и начать эксплуатацию систем связи пятого поколения (5G). Ранее сообщалось, что технология пятого поколения в России, предположительно, будет запущена в коммерческую эксплуатацию после 2020 года. К 2024 году, согласно программе "Цифровая экономика", сети 5G в том или ином виде будут развернуты во всех городах с населением от 300 тыс. человек. Технологию 5G тестируют в России МТС, "Вымпелком" и "Мегафон".

По данным газеты The Wall Street Journal, в настоящее время лидирующим в мире поставщиком технологий, поддерживающих 5G, является китайская компания Huawei. Ряд стран ЕС рассчитывает на то, что именно она будет участвовать во внедрении систем мобильной связи пятого поколения в Европе. Однако компания оказалась под угрозой экономических санкций после того, как США и Австралия обвинили ее в техническом шпионаже и сборе секретных данных с помощью своего оборудования. Государственный секретарь США Майкл Помпео в ходе завершившегося визита в Центральную и Восточную Европу утверждал, что "использование китайских технологий увеличивает риски" и настоятельно советовал отказаться от закупок оборудования Huawei.

5G - пятое поколение технологий передачи данных, предусматривающее гораздо большую по сравнению с четвертым поколением (4G) пропускную способность. Ранее о начале разработок еще более скоростной сети 6G сообщил министр промышленности и информатизации Китая Мяо Вэй.

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