Лавров заявил о "небывалом подъеме сельского хозяйства" в России благодаря продэмбарго

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Беспрецедентный подъем сельского хозяйства произошел в России благодаря введению ограничений на импорт продовольственных товаров. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая перед представителями Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

"Конечно же, есть негативные последствия для рынка, для потребителей. И на первых порах даже был дефицит, но, если вы поговорите с российским производителем сельскохозяйственной продукции, они воспряли", - сказал глава МИД РФ.

"У нас небывалый подъем сельского хозяйства, - подчеркнул Лавров. - Да, не во всех категориях, но процесс очень здоровый".

В 2014 году Евросоюз ввел санкции в отношении РФ в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией и впоследствии неоднократно расширял и продлевал их. Россия в августе 2014 года ввела ответные ограничения на импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции: ЕС, США, Канады, Австралии и Норвегии. Запрет касается ввоза сельскохозяйственной продукции.