Десять предприятий подали заявки на получение статуса резидента ТОР "Каспийск" в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 21 февраля. /ТАСС/. Десять предприятий подали заявки на получение статуса резидента территории опережающего развития (ТОР) "Каспийск" в Дагестане. Об этом сообщается в четверг на сайте минэкономразвития республики по итогам встречи главы Каспийска Магомеда Абдулаева с претендентами на получение статуса резидента.

"Уже имеются десять заявок на получение статуса резидента ТОР "Каспийск", и администрация города готова оказать всестороннюю консультативную помощь всем заинтересованным предприятиям", - говорится в сообщении.

Министр экономики и территориального развития региона Осман Хасбулатов отметил в ходе встречи, что власти предоставляют очень хорошие условия для резидентов ТОР "Каспийск". "Но и с нашей стороны будут расписаны все показатели, которые вы должны достигнуть, а в случае несоответствия таковым исход один - будет поднят вопрос о замене инвестиционного проекта", - приводятся в сообщении его слова.

Ранее сообщалось, что пять предприятий включены в реестр резидентов ТОР "Каспийск", еще несколько готовят документы на получение соответствующего статуса. В регионе принят закон, который предоставляет налоговые льготы резидентам территории, в то числе по налогу на прибыль. Также предполагается освобождение резидентов от налога на имущество на 10 лет.

ТОР "Каспийск"

Первая в Дагестане ТОР "Каспийск" создана в одноименном моногороде 24 марта 2017 года. Режим ТОР действует на протяжении десяти лет на всей территории города. Условием для получения статуса резидента ТОР "Каспийск" является осуществление деятельности на территории города с объемом вложений не менее 5 млн рублей и созданием не менее 20 рабочих мест в течение первого года деятельности.

Статус резидента имеют три компании - НПП "Инкомтех", реализующая проект по созданию производства композитных материалов, "Дагинновации" с проектом по изготовлению оборудования для производства композитных материалов, а также Каспийский завод стекловолокна. Суммарный объем инвестиций в эти проекты составляет порядка 3 млрд рублей, в ходе их реализации планируется создать около 500 рабочих мест.