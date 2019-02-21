Дирекция Минкультуры проиграла в суде подрядчику по делу о реставрации зданий СПбГУ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 февраля. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы отказал Северо-Западной дирекции по строительству, реконструкции и реставрации Министерства культуры РФ (ФГКУ "СЗД"), которая требовала в суде от подрядчика - компании "Балтстрой" - устранить недостатки по реставрации за 740,5 млн рублей зданий Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), которые являются памятниками архитектуры федерального значения.

"В удовлетворении требований ФГКУ "СЗД" отказать", - говорится в определении суда, опубликованном в четверг.

Как следует из материалов дела, дирекция Министерства культуры подала иск к "Балтстрою" в октябре прошлого года. В иске дирекция требовала обязать подрядчика - компанию "Балтстрой" устранить дефекты по трем государственным контрактам от 2014 и 2015 годов. Дефекты при реставрации были зафиксированы в акте, который составлен в 2018 году.

Согласно материалам сайта госзакупок, а также отчета об исполнении федеральной целевой программы "Культура России" на 2012-2018 годы, опубликованном на сайте Минкультуры, данные контракты были заключены между учреждениями ведомства и "Балтстроем", в частности, контракт на 126 млн рублей был заключен на реставрацию здания Двенадцати коллегий на Университетской набережной города. Здание построено в XVIII веке, в настоящее время здание занимает СПбГУ. Второй контракт на сумму 386,5 млн рублей также заключен на реставрацию этого же здания. Третий контракт на 228 млн рублей заключен на реставрацию Ректорского флигеля на Университетской набережной, также принадлежащего СПбГУ. Здание построено в XIX веке и также является памятником архитектуры федерального значения.

Как сообщалось ранее, компания "Балтстрой" также занималась реставрацией Запасного дома Эрмитажа в Петербурге, в результате чего было возбуждено уголовное дело о хищениях. Подозреваемыми стали замдиректора Эрмитажа Михаил Новиков и управляющий "Балтстроя" Александр Коченов. В прошлом году по приговору суда они получили по 2,5 года условно за хищения 30,6 млн рублей бюджетных средств, выделенных на реставрацию здания.

Коченов также был фигурантом уголовного дела бывшего заммнистра культуры РФ Григория Пирумова, приговоренного в 2017 году к 1,5 года колонии и штрафу в размере 300 тыс. рублей за махинации с бюджетными деньгами при заключении госконтрактов на реставрацию.