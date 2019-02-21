В Башкирии на ремонт дорог направят более 30 млрд рублей

УФА, 21 февраля. /ТАСС/. Более 30 млрд рублей будет направлено в 2019 году на ремонт региональных и федеральных дорог в Башкирии, что вдвое больше, чем в прошлом году. Об этом сообщил в четверг на итоговой коллегии Госкомитета республики по транспорту и дорожному хозяйству его председатель Тимур Мухаметьянов.

"В этом году консолидированный дорожный фонд превысит 20 млрд рублей, при понимании также, что на федеральные трассы будет выделено более 10 млрд рублей. В этой связи консолидированный фонд по федеральным и региональным дорогам превысит 30 млрд рублей по республике в целом. Уровень федеральной поддержки в два раза выше, чем в прошлом году", - сказал он.

Мухаметьянов уточнил, что согласовано выделение порядка 2,3 млрд рублей из федерального бюджета на строительство вставки моста через реку Белая на въезде в Уфу. Ожидается, что в этом году 1,5 млрд поступит на начало работ по восточному выезду из города через тоннель.

По его словам, в 2018 году в республике было отремонтировано более 1 тыс. и построено 70 км автодорог, приведено в порядок около 1 тыс. погонных метров мостов.

По протяженности автодорог Башкирия занимает второе место среди субъектов РФ с 47,5 тыс. км, из них порядка 800 - дороги федерального значения.