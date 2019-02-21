Правительство распорядилось установить пограничный пункт пропуска в аэропорту Саранска

САРАНСК, 21 февраля. /ТАСС/. Правительство России распорядилось установить постоянный грузопассажирский пограничный пункт пропуска в аэропорту Саранска, говорится в распоряжении правительства РФ, размещенном в четверг на официальном интернет-портале правовой информации. Новый пункт пропуска позволит аэропорту принимать международные рейсы.

"Установить в международном аэропорту Саранск воздушный грузо-пассажирский... многосторонний пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации", - говорится в распоряжении.

К чемпионату мира по футболу в аэропорту Саранска был установлен временный международный терминал, сейчас международные рейсы из Саранска не выполняются.

Как сообщил ТАСС гендиректор аэропорта Александр Кистайкин, пока объем необходимых инвестиций для устройства пункта пропуска не подсчитан, не решен также вопрос о том, будет ли проведена реконструкция временного терминала или построено новое здание. "Скорее всего, будет реконструкция временного, но еще идет обсуждение", - сказал Кистайкин.

Ранее гендиректор аэропорта сообщал ТАСС, что пассажиропоток достиг по итогам 2018 года 130 тыс. человек, в то время как за весь 2016 год составил 32 тыс. человек (в 2017 году аэропорт был закрыт на реконструкцию). Росту пассажиропотока способствовало в том числе проведение чемпионата мира по футболу: за две недели ЧМ было обслужено 30 тыс. 637 пассажиров. К концу 2020 года пассажиропоток ожидается на уровне 180-185 тыс. человек, что на 38% больше показателей прошлого года. Прогноз основан на планах запуска новых рейсов в российские города (Минеральные Воды, Екатеринбург, Сочи), а также рейсов в Турцию, Грецию, Тунис и на Кипр.

Аэропорт Саранска - единственный аэропорт Мордовии, имеет статус международного с 2015 года.