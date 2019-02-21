Омская область получит в 2019 году 1 млрд рублей на капремонт многоквартирных домов

ОМСК, 21 февраля. /ТАСС/. Более 1 млрд рублей будет выделено Омской области из федерального бюджета на проведение капитального ремонта многоквартирных домов в преддверии XVI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который пройдет в Омске осенью 2019 года. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

"Для Омской области одобрен межбюджетный трансферт в размере 1,1 млрд рублей для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов. За счет этих средств предлагается провести работы по капремонту 169 многоквартирных домов. Поддержка оказывается в преддверии международного мероприятия - XVI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана с участием глав государств", - цитирует пресс-служба первого заместителя председателя Государственной Думы Александра Жукова.

В пресс-службе правительства ТАСС сообщили, что список ремонтных работ, которые будут проведены за счет дотации, еще прорабатывается. "Средства пойдут на проведение капитального ремонта части многоквартирных домов, которые давно в нем нуждаются", - уточнил собеседник агентства.

По словам губернатора Омской области Александра Буркова, в целом региону в преддверии форума предстоит выполнить большой фронт работ: от улучшения внешнего облика города до подготовки мест проведения самого мероприятия. "Это площадки для выставочной экспозиции, для встреч и работы президентов двух государств, размещения наших партнеров - акимов соседних областей Республики Казахстан, руководителей российских регионов. Наша задача - обеспечить достойный прием, показать наше гостеприимство, провести форум на высоком уровне. Безусловно, прорабатываются вопросы культурной программы, знакомства с нашим образованием, медициной, социальной сферой, презентации промышленности, сельского хозяйства", - приводит пресс-служба слова Буркова.