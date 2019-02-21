Британские эксперты выдали транспортному филиалу "Норникеля" сертификат кибербезопасности

МУРМАНСК, 21 февраля. /ТАСС/. Мурманский транспортный филиал (МТФ) компании "Норникель" получил сертификат соответствия системы управления информационной безопасности нормам и требованиям международного стандарта. Как сообщает пресс-служба компании, сертификат выдан по результатам аудита, проводившегося Британским институтом сертификации (British Standards Institution, BSI) - международным лидером в области сертификации систем менеджмента.

"Получение Сертификата соответствия подтверждает высокий уровень информационной безопасности предприятий "Норникеля", высокую адаптируемость и эффективность предпринимаемых компанией мер противодействия киберугрозам корпоративным информационным инфраструктурам и технологическим процессам", - говорится в распространенном пресс-службой сообщении.

Сертификация позволит компании более эффективно управлять рисками кибербезопасности судов и обеспечить флоту соответствие современным международным нормам судоходства. Получение сертификата будет также способствовать повышению инвестиционной привлекательности предприятий "Норникель" и их конкурентоспособности на рынке морских перевозок, отмечает пресс-служба.

МТФ осуществляет перевалку идущего в Мурманскую область файнштейна, производимого Заполярным филиалом "Норникеля", для дальнейшей переработки на площадке Кольской горно- металлургической компании (ГМК), а также отправку готовой продукции на экспорт в Европу.

British Standards Institution (основан в 1901 г.) - одна из старейших организаций в мире, занимающихся стандартизацией. За последние 10 лет BSI консолидировал под своим началом сертификационный бизнес ряда компаний в США, Германии, Австралии и Британии.