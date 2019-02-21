Глава Tele2 видит перспективы использования связи LTE-450 для Wi-Fi в самолетах

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Сеть связи LTE-450 можно использовать для обеспечения доступа в интернет по Wi-Fi в самолетах, считает гендиректор Tele2 Сергей Эмдин.

"Если говорить про некую экзотику - LTE-450 можно применять для обеспечения Wi-Fi на борту самолетов. Базовые станции на этой частоте позволяют сигналу проникать в летящий самолет на высоте 10 км и обеспечивать там нормальную скорость Wi-Fi", - сказал он в интервью ТАСС.

По словам Эмдина, для реализации этого проекта необходимо сотрудничество с авиакомпаниями. "Они должны размещать на самолете Wi-Fi роутер и делиться с нами информацией о маршрутах движения самолетов, чтобы мы могли в соответствии с этими данными направлять сигнал", - пояснил он. Глава Tele2 добавил, что первоначальные обсуждения этого вопроса уже проводились.

Помимо этого у LTE-450 есть перспективы в части обеспечения связи в крупных корпорациях, отмечает глава оператора. "У нас на сегодняшний день есть целый ряд проектов - пилотных или переходящих в коммерческую фазу - с "Транснефтью", с РЖД, с городскими экстренными службами. Использование технологии LTE-450 было опробовано в рамках чемпионата мира по футболу, который прошел в России летом 2018 года", - сообщил Эмдин.

Гендиректор оператора уточнил, что технология готова к использованию уже сейчас. "У нас есть опыт эксплуатации сети и обслуживания абонентов в этой сети. Мы готовы к реализации этого проекта и готовы сделать это за самые минимальные деньги", - резюмировал он.

Сети Tele2 на базе LTE-450 уже запущены в коммерческую эксплуатацию в Москве и Московской области, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также в Твери, Новгороде и соответствующих областях. У этих сетей есть ряд структурных преимуществ: небольшая стоимость строительства за счет широкой зоны покрытия и высокая проникающая способность сигнала.