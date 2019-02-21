Глава Tele2: контракт по связи LTE-450 для МВД могут заключить в ближайшие месяцы

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Контракт по обеспечению связи в диапазоне LTE-450 для МВД и МЧС может быть заключен в ближайшие месяцы, сообщил в интервью ТАСС глава Tele2 Сергей Эмдин.

Ранее сообщалось, что Tele2 может стать оператором сотовой сети для силовиков - оператору принадлежит частотный ресурс 450 МГц. Для реализации проекта планируется установить базовые станции LTE-450 на вышках "Российской телевизионной и радиовещательной сети" (РТРС) для цифрового телевещания.

"Думаю, что в ближайшие несколько месяцев будет заключен контакт для реализации этого проекта между Минкомсвязью и "Ростелекомом" как единственным исполнителем. Затем "Ростелеком" заключит контракт с Tele2 и РТРС на создание сетей и их эксплуатацию", - сказал Эмдин.

По его словам, Tele2 в рамках проекта планирует оказывать услугу по развертыванию сети и ее эксплуатации.

Стоимость проекта по обеспечению связи LTE-450 для чиновников в рамках нацпроекта по развитию цифровой экономики России оценивалась примерно в 73 млрд рублей, однако, как поясняет Эмдин, итоговая сумма будет закреплена уже в контракте. "На сегодняшний день четкого понимания экономического построения контрактов нет", - отметил он.

Эмдин рассказал, что предусмотренная проектом технология позволяет разворачивать сеть довольно быстро. Однако особенность проекта - установка базовых станций LTE-450 в большинстве случаев на вышках РТРС - предполагает прокладку оптоволоконных линий связи к этим вышкам: по словам главы Tele2, эта стройка может занять длительное время. "А там, где оптика уже подведена, это может произойти очень быстро, потому что размещение базовых станций на уже готовую инфраструктуру довольно быстрый процесс", - отметил он.

Сети Tele2 на базе LTE-450 уже запущены в коммерческую эксплуатацию в Москве и Московской области, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также в Твери, Новгороде и соответствующих областях. У этих сетей есть ряд структурных преимуществ: невысокая стоимость строительства за счет широкой зоны покрытия и высокая проникающая способность сигнала.

"Используя эти преимущества LTE-450, мы сможем для абонентов в сельской местности и на незаселенных территориях создать такой же уровень сервиса, как и в крупных городах. При этом с точки зрения экономики история максимально рациональная и эффективная", - рассказал Эмдин.