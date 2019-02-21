ФАС не получала ходатайство о покупке Сбербанком доли Мамута в Rambler Group

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не получала ходатайство о покупке Сбербанком доли бизнесмена Александра Мамута в Rambler Group, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"Не поступало [ходатайство]", - сказали в ФАС в ответ на соответствующий вопрос.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на пять источников, знакомых с переговорами, сообщало о возможности покупки Сбербанком холдинга Rambler Group у Мамута. В Сбербанке и Rambler Group, отвечая на запрос ТАСС, опровергли эту информацию.

В Rambler Group при этом отмечали, что ведут со Сбербанком переговоры о рефинансировании кредитов в банке "Траст". Источник ТАСС, близкий к Rambler Group, подробнее рассказал о переговорах по рефинансированию: "Речь идет о хороших кредитах, которые обслуживаются в соответствии с условиями договоров. В крупнейшем российском банке группа может получить наиболее выгодные условия при рефинансировании". Сумму и возможные условия рефинансирования собеседник агентства не уточнил.

В пресс-службе Rambler Group отказались комментировать информацию про детали возможного рефинансирования кредитов группы в банке "Траст", которое обсуждается со Сбербанком.

Rambler Group является одним из ведущих участников российского рынка медиа и развлечений. В группу входят интернет-медиахолдинг Rambler&Co (включает, в частности, издания "Лента.ру", "Газета.ру", "Афиша", "Чемпионат" и Livejournal), крупные сети кинотеатров "Синема парк" и "Формула Кино", а также онлайн-кинотеатр Okko.