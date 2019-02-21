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WSJ: Apple и Goldman Sachs совместно выпустят кредитную карту в 2019 году

Сотрудники Apple протестируют карту в течение ближайших недель, сообщают источники издания

Компания Apple и американский инвестиционный банк Goldman Sachs планируют совместно выпустить кредитную карту. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Издание уточняет, что карту хотят официально выпустить в этом году, а сотрудники Apple получат ее для тестирования в течение следующих недель. "Компании надеются привлечь владельцев карт, предложив им дополнительные функции в приложении Apple Wallet, которые позволят им устанавливать цели расходов, отслеживать доходы и управлять остатком на счете", - пишет The Wall Street Journal.

Газета отмечает, что сейчас Apple получает небольшую комиссию с каждой покупки, совершенной через платежный сервис Apple Pay. Как сообщают источники, с помощью собственной карты компания надеется получить больший доход. Помимо этого, таким образом в Apple хотят увеличить популярность своего платежного сервиса. 

"Карту Apple Pay выпустят через платежную систему Mastercard, которая является в США второй по популярности после Visa", - сообщают источники издания. По информации собеседников газеты, владельцы карт будут получать 2%-ный кэшбэк с большинства покупок и даже, возможно, больше при покупке устройств Apple и оплате сервисов компании. 

Как сообщает The Wall Street Journal, сейчас в компании работают над новыми функциями Apple Wallet. В частности, руководство обсуждало возможность позаимствовать элементы интерфейса у приложения для фитнеса, в котором кольца "замыкаются" при выполнении поставленных целей. Также в приложение могут добавить функцию отправления пользователям информации об их привычках, связанных с тратами. Также Apple Wallet может начать анализировать расходы владельцев карты и присылать уведомления, например, в том случае, если он потратил за неделю на продукты больше, чем обычно. 

Однако издание отмечает, что банки, чьи клиенты пользуются Apple Pay, могут негативно отреагировать на выпуск совместной с Goldman Sachs карты. Один из источников отметил, что в компании обдумывали идею по умолчанию добавлять свою карту в Wallet, однако это нельзя сделать из-за соглашений с другими кредитными организациями.

В феврале 2018 года The Wall Street Journal сообщала, что Goldman Sachs планирует выдавать дешевые кредиты покупателям продукции Apple. По информации источников газеты, компании находились на этапе переговоров. 

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