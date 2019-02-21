"Газпром нефть" ожидает рост маржинальности своих НПЗ

/МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Нефтяная компания "Газпром нефть" ожидает существенный рост маржинальности своих нефтеперерабатывающих заводов в 2019 году, сообщил во время телефонной конференции замглавы компании Алексей Янкевич.

"Мы ожидаем существенный рост маржинальности НПЗ", - сказал он.

По словам директора дирекции экономики и корпоративного планирования блока переработки и сбыта Владимира Константинова, в прошлом году маржа НПЗ была на достаточно низком уровне, особенно в первом полугодии. В дальнейшем, ситуация улучшилась.

Помощник главы администрации президента РФ Кирилл Молодцов говорил в ноябре прошлого года, что российские НПЗ работают в условиях отрицательной маржинальности и с каждой проданной тонны бензина или дизеля несут убыток в 6-7 тыс. рублей. Низкую прибыльность российской нефтепереработки признавал и вице-премьер Дмитрий Козак, а также в Минэнерго.

В 2019 году для сдерживания внутренних цен на топливо, в частности, предусмотрены демпфирующие механизмы. Например, государство будет компенсировать компаниям разницу между установленной базовой ценой топлива и более высокой экспортной ценой, также предусмотрен обратный акциз на нефть, поступающую на нефтеперерабатывающие заводы. Так, если на выпуск бензина класса "Евро-5" приходится более 10% первичной переработки, то заводу будут компенсировать 3 тыс. рублей на тонну перерабатываемого сырья, но при условии поставки топлива на внутренний рынок. Обратный акциз получат НПЗ, которые уже модернизировали производство или намерены сделать это в течение трех лет.

При этом нефтяники и правительство договорились заморозить оптовые цены на топливо до конца марта 2019 года и не допустить роста стоимости выше инфляции по итогам года. Тем не менее в феврале глава "Газпром нефти" Александр Дюков говорил, что считает негативным влияние демпфирущего механизма, так как он стимулирует компании производить меньше товарного бензина.