Россельхознадзор не ожидает удорожания молочных продуктов из-за электронной сертификации

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Включение молочной продукции в систему электронной ветеринарной сертификации "Меркурий" не отразится на ее стоимости. Такую точку зрения ТАСС высказал глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.

Ранее газета "Известия" написала, что Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейшие торговые сети России) направила в Минэкономразвития письмо, в котором предупредило о возможных перебоях с поставками таких социально значимых продуктов, как молоко, масло, сыр, творог и сметана из-за включения их с 1 июля в систему "Меркурий". Опасения сетей связаны со слишком быстрым изменением регулирования, без поэтапного внедрения.

"На готовой мясной продукции [при включении ее в "Меркурий"] никто не заметил ни повышения цен, ни каких-то других вопросов. Здесь [в молочной продукции] тоже никаких объективных причин для повышения цен нет", - сказал Данкверт.

Он подчеркнул, что после включения молочной продукции в систему "Меркурий" может уйти часть большая часть фальсификата. По данным Роспотребнадзора, доля недобросовестных производителей на российском рынке составляет 3,5%, при этом в Россельхознадзоре считают, что доля фальсификата, в том числе и молочной продукции, на продовольственном рынке может достигать 20%.

Доля рынка, которая освободится после ухода недобросовестных производителей, может быть сразу замещена качественной продукцией, отметил Данкверт. "Это будет очень благоприятно, в том числе для наших коллег из Белоруссии", - сказал он, отметив, что никакого дефицита молочной продукции на рынке не наблюдается и наблюдаться не будет.

Дополнительных затрат со стороны производителей на внедрение системы электронной сертификации также не потребуется, поскольку вся необходимая для этого инфраструктура уже создана, резюмировал глава Россельхознадзора.

О системе "Меркурий"

С 1 июля 2018 года производители всех продуктов животного происхождения, за исключением молока, должны были перейти на электронные ветеринарные сертификаты в системе "Меркурий".

В информационную систему заносятся сведения о производимой, перемещаемой и реализованной на территории России животноводческой продукции. До 1 июля такая продукция сопровождалась документами, распечатанными на бумажных бланках.

Россельхознадзор - разработчик системы "Меркурий" - рассчитывает, что она позволит отслеживать весь путь продукции "от поля до прилавка" и пресекать нелегальный ввоз в страну продовольствия на 1,4 трлн рублей в год.

Готовая молочная продукция не проходит электронную ветеринарную сертификацию, ее планируют заменить цифровой маркировкой.

Также от ветсертификации освобождены продукты, содержащие в своем составе менее половины продукции животного происхождения, молока или рыбной продукции (при условии, что продукция была термически обработана до полного изменения естественных свойств сырого продукта).