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ЦБ объяснил, кто сможет воспользоваться правом на ипотечные каникулы

Действие этого документа распростраяется лишь на новые кредиты, рассказал глава службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Законопроект об ипотечных каникулах предусматривает возможность предоставления такой отсрочки только по кредитам, взятым уже после вступления в силу соответствующих законодательных норм. Об этом в интервью "Российской газете" сообщил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута.

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"По нашему законопроекту, воспользоваться правом на каникулы смогут только те заемщики, кто заключит ипотечный договор после вступления закона в силу. Но мы рассчитываем, что во избежание многочисленных обращений за рефинансированием банки сами предложат эту опцию по старым договорам", - сказал Мамута.

В настоящее время проект закона обсуждается со всеми заинтересованными сторонами - участниками рынка, правительством и общественными организациями. "Мы заинтересованы в его скорейшем принятии, так как он позволит обеспечить реализацию федерального проекта и развитие рынка ипотеки", - добавил он.

Президент РФ Владимир Путин, выступая с ежегодным посланием к Федеральному собранию 20 февраля, предложил ввести ипотечные каникулы для граждан, которые лишились дохода.

О такой инициативе заявляли ранее и в ЦБ. Регулятор предлагал предоставлять ипотечные каникулы гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, - потеря работы, несчастный случай, заболевания, которые приводят к временной нетрудоспособности.

Согласно разработанному ЦБ проекту поправок в закон "О потребительском кредите (займе)", заемщик может обратиться в банк с заявлением о реструктуризации ипотеки, если сумма займа не превышает 10 млн рублей, а с момента оформления ипотеки прошло более одного года. Также период просрочки по платежу не должен превышать 60 дней подряд. Еще одно обязательное требование - среднемесячный доход семьи, рассчитанный за три месяца, должен снизиться минимум на 30%.

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