В Совфеде заявили, что законопроект об ипотечных каникулах подготовят в весеннюю сессию

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Законопроект об ипотечных каникулах для граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, подготовят в весеннюю сессию, сообщил ТАСС первый заместитель главы комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Николай Журавлев. С идеей введения ипотечных каникул выступил президент РФ Владимир Путин в среду в ходе оглашения послания Федеральному собранию.

"Будет предусмотрено введение льготного рефинансирования для граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, с учетом ипотечных каникул на 6-12 месяцев. Указанные новации должны найти отражение в законопроекте уже в весеннюю сессию", - пояснил Журавлев.

Он добавил, что сенаторы работают над законопроектом по совершенствованию ипотечного кредитования совместно с депутатами Госдумы, Банком России и Министерством финансов. По словам Журавлева, в ходе работы над документом надо будет определиться с единой методикой оценки дохода граждан, критериями степени тяжести ситуации заемщика, а также обязательными критериями самой процедуры реструктуризации.

"Необходимо предусмотреть корректный расчет ежемесячных платежей с учетом льготного и последующего периода. В рамках этой работы мы должны в целом снизить финансовую и процедурную нагрузку на человека", - подчеркнул Журавлев.

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