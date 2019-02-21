Данкверт заявил, что транзит пищевой продукции без документов остается проблемой ЕАЭС

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Россельхознадзор обеспокоен большими объемами пищевой продукции, которые проходят транзитом по территории ЕАЭС без надлежащих сопроводительных документов, сообщил ТАСС глава ведомства Сергей Данкверт.

"Евразийской комиссии надо заниматься тем, чтобы было подтверждение транзита. У нас сегодня основная проблема - это неподтвержденный транзит и в растениеводческой продукции. Тысячи, десятки и сотни тонн продукции, которая отправляется, не подтверждаются по месту прибытия", - сказал он.

Данкверт подчеркнул, что такая продукция может быть небезопасна для потребителей. В связи с этим Россельхознадзор обращался в Минфин и в Минэкономразвития, однако пока необходимые меры не приняты. "Если не осуществлять лабораторный контроль и мониторинг, то через какое-то время продукция будет ухудшаться явно, и производители увидят, что можно делать любую продукцию", - считает Данкверт.

В частности, проблемой остается транзит такой продукции из Белоруссии, отметил он. Что касается поставок молочной продукции из Белоруссии в Россию, то, по словам Данкверта, сейчас стороны работают согласно утвержденной дорожной карте. "Сейчас белорусы стали сами больше вводить ограничения. Это говорит о том, что мы делаем анализ, показываем его и коллеги это воспринимают", - добавил он.