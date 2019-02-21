В Росрыболовстве оценили потери России в случае разрыва Украиной договора по Азову

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 февраля. /ТАСС/. Украинская сторона пострадает больше, чем Россия, в случае расторжения соглашения по Азовскому морю из-за невыгодных по объемам биоресурсов мест добычи. Такое мнение высказала в четверг ТАСС начальник отдела организации и регулирования рыболовства Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства Анджела Кизилова, член российской делегации в российско-украинской комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море.

Ранее сообщалось, что Украина готовится в перспективе разорвать договор с Россией по Азовскому морю. По словам главы украинского МИД Павла Климкина, это может произойти в обозримом будущем, когда после слушаний у Украины "будет полностью зафиксирована юридическая позиция и будут решены вопросы по международному арбитражу".

"Наши [российские] рыбаки не много теряют в районах промысла, если вдруг такая ситуация случится, украинские потеряют больше <…> Азовское море не такое богатое водными биоресурсами, чтобы каждый со своей стороны делал, что хотел, это должно регулироваться нормативным актом - количество судов, тралов, иначе можно нанести непоправимый ущерб. Насколько именно пострадает Украина или мы - точно сказать не могу, для этого есть научный институт, который лучше ориентируется в местах лова, где нерестится лучше рыба, многое же зависит от того, где она отнерестится и дадут ли ей вырасти до промыслового размера. Но судя по местам добычи - украинской стороне придется хуже, чем нашей", - сказала Кизилова.

Как сообщил ТАСС президент Ассоциации рыбопромышленников Севастополя и Крыма Валерий Сивочуб, в том, что касается рыбного промысла, Россия может понести потери, но они незначительные. "Какой-то объем мы можем потерять по тюльке, по бычку. Но сейчас идет циклическое природное падение, рост будет года через два. Тем более, что кубанские и керченские рыбаки работают еще и в Черном море, так что надо просто продержаться пару лет - мы не живем короткими циклами", - сказал Сивочуб.

Ранее руководитель Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства Игорь Рулев сообщил, что запасы тюльки в Азовском море гораздо больше, чем запасы хамсы, но при этом тюлька ловится в небольшом объеме. Он уточнил, что к вылову там разрешено порядка 60 тыс. т, Россия вылавливает в Азовском море порядка 6,5 тыс. т тюльки.

История вопроса

В феврале 2018 года Киев подал иск против РФ в Международный арбитраж по морскому праву в связи с тем, что, по мнению украинской стороны, Россия нарушила суверенные права Украины в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе.

Еще одним поводом для дискуссии по разрыву договоренностей по Азову стал инцидент с украинскими кораблями в Азовском море 25 ноября, когда три судна Военно-морских сил Украины нарушили порядок прохождения военных кораблей через территориальные воды РФ при следовании из Черного в Азовское море. Законные требования пограничников остановиться, как того требует также процедура прохода Керчь-Еникальского канала, украинские катера и буксир проигнорировали. Они были задержаны и доставлены в Керчь, 24 украинских моряка решением суда арестованы до 25 января по обвинению в незаконном пересечении госграницы РФ.

В декабре 2018 года Киев окончательно законодательно оформил разрыв Договора о дружбе и сотрудничестве с РФ от 1997 года. Как отмечают эксперты, это разрушило целую систему базировавшихся на нем двусторонних договоров и соглашений, в том числе и Договор о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива от 2003 года. Этот документ признавал воды Азовского моря внутренними водами обеих стран, что позволяло двум государствам на паритетной основе осуществлять полный контроль за происходящим на основе внутреннего законодательства.