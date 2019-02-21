В Минэнерго сообщили, что себестоимость барреля нефти в РФ составляет $25

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Себестоимость добычи нефти в России с учетом транспортировки сейчас составляет $25 за баррель, заявил заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин в интервью, опубликованном в четверг в газете "Ведомости".

"У России есть преимущество - низкая себестоимость. В среднем в России операционные затраты - это $3-10 на баррель, еще $5-10 - капитальные затраты, транспорт - $5. Итого $25 за баррель - наша себестоимость. При девальвации рубля себестоимость тоже снижается", - сказал Сорокин.

По его словам, это позволяет России эффективно конкурировать на мировом рынке и не опасаться потери доли на нем.

Вечером в четверг стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2019 года на бирже ICE в Лондоне впервые с 19 ноября прошлого года превысила $67 за баррель.

По словам Сорокина, Министерство энергетики России полагает, что мировой спрос на нефть начнет падать только через 20-25 лет. "Спрос на нефть может начать падать через 20-25 лет", - сказал он.

По его словам, высокий спрос на нефть будет поддерживаться в том числе за счет роста производства в сегменте нефтехимии. "Сейчас она занимает очень маленький процент от объемов переработки нефти - примерно 13-14%, хотя этот процент и вырастет почти до 18-20% за следующие 15-20 лет", - добавил Сорокин.