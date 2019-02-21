Источник: гендиректор Росинфокоминвеста может покинуть пост в ближайшее время

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Гендиректор Российского инвестиционного фонда информационно-коммуникационных технологий (Росинфокоминвест) Павел Родионов может покинуть свой пост на ближайшем заседании совета директоров организации. Об этом сообщил ТАСС в четверг источник, близкий к Минкомсвязи РФ.

"На ближайшем совете директоров фонда планируется сменить не только гендиректора, но и выбрать нового председателя совета директоров", - уточнил собеседник агентства.

В Минкомсвязи (министерство осуществляет права акционера фонда, полностью принадлежащего государству) отказались комментировать возможную смену главы Росинфокоминвеста.

Ранее газета "Ведомости" со ссылкой на источник написала, что новым гендиректором фонда может стать Георгий Микаберидзе, занимавший пост директора РБК по стратегии и развитию бизнеса. Другой источник сообщил изданию, что новым главой Росинфокоминвеста станет человек из медиабизнеса, не назвав имен.

О проверке Счетной палаты

В конце января Счетная палата сообщала, что Росинфокоминвест за 10 лет своей работы не смог достичь главной цели, с которой он создавался - развивать информационно-коммуникационную отрасль в качестве одного из приоритетных направлений модернизации экономики России. Единственной инвестицией фонда за все это время стали вложения в проект RoboETF, объединяющий европейскую платформу по выпуску биржевых инвестиционных фондов и технологию робо-эдвайзинга (автоматизированных финансовых консультаций).

По оценке Счетной палаты, такой результат работы Росинфокоминвеста обусловлен тем, что его руководство не выполняло свои обязанности, а управленческие решения принимались несвоевременно. Еще одной причиной проблем были названы неурегулированные разногласия при подготовке нормативных правовых актов, регулирующих деятельность фонда.