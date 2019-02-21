Толстой: слова о политической подоплеке "Северного потока - 2" вызвали удивление в ОБСЕ

ВЕНА, 21 февраля. /ТАСС/. Попытки представителей балтийских стран и Украины изобразить "Северный поток - 2" как преимущественно политический проект в Парламентской ассамблее ОБСЕ (ПА ОБСЕ) встретили непонимание со стороны других членов организации. Об этом заявил в четверг журналистам глава российской делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой по итогам первого дня зимней сессии ПА ОБСЕ.

В частности, он указал на дискуссию вокруг строительства "Северного потока - 2", которая прошла в ходе заседания комитета по экономическим вопросам. "Попытки наших оппонентов из стран Балтии и Украины каким-то образом представить этот проект как политический вызвали удивление и возражение со стороны других членов ОБСЕ", - сказал Толстой.

"Уверен, что российская делегация на площадке Парламентской ассамблеи продолжит конструктивно убеждать своих партнеров и отстаивать позиции Российской Федерации", - отметил вице-спикер Госдумы.

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Стоимость строительства оценивается в €9,5 млрд, запуск газопровода ожидается до конца 2019 года.

Трубопровод пойдет в обход транзитных государств (Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран) через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти государств: России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Разрешение на строительство газопровода не выдала только Дания, которая, по словам премьер-министра страны Ларса Лёкке Расмуссена, собирается заблокировать или отложить реализацию проекта.

Оператором проекта строительства газопровода выступает компания Nord Stream 2 AG, единственным акционером которой является "Газпром". Партнеры "Газпрома" - немецкие Wintershall и Uniper, австрийская OMV, французская Engie и Royal Dutch Shell (Великобритания и Нидерланды) - профинансируют 50% проекта.