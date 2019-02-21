Глава МИД Франции заявил, что Париж поддержит своих рыбаков в случае "жесткого" Brexit

ПАРИЖ, 22 февраля. /ТАСС/. Париж подержит французских рыбаков, которые работают в британских водах, в случае выхода Великобритании из состава Евросоюза (Brexit) без сделки. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в интервью в пятничном номере газеты Ouest-France .

"Мы будем поддерживать рыбаков, - отметил глава французского МИД. - Будет сделано все возможное для поддержания экономики сектора, пока мы не перезаключим соглашение". Он напомнил, что около "20% улова поступают из британских вод".

По мнению Ле Дриана, в случае Brexit без сделки "необходимо будет сразу начать переговоры". "В противном случае, это будет закон джунглей в море", - предупредил он, подчеркнув, что "британские суда не смогут осуществлять деятельность" в водах сообщества.

15 января депутаты Палаты общин Соединенного Королевства отвергли сделку с ЕС об условиях Brexit, а позднее одобрили две поправки к биллю о выходе Соединенного Королевства из состава Евросоюза. В частности, парламентарии потребовали от правительства убрать из текста проекта соглашения с Евросоюзом упоминание о "бэкстопе" (режим поддержки пребывания Северной Ирландии в составе таможенного союза ЕС и единого европейского рынка после наступления переходного периода Brexit) и заменить его альтернативным вариантом.

Референдум по вопросу о дальнейшем членстве Соединенного Королевства в Евросоюзе состоялся 23 июня 2016 года. Победу на нем с результатом 51,9% одержали сторонники Brexit. Итогом плебисцита должен стать официальный выход Великобритании из ЕС 29 марта нынешнего года, после чего, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до конца 2020 года.