Ямайка хочет вернуть принадлежащую PDVSA долю национальной нефтяной компании

ТАСС, 22 февраля. Парламент Ямайки одобрил в четверг предложение о возврате 49% акций государственной нефтяной компании Petrojam, принадлежащих венесуэльской PDVSA. Об этом сообщает газета El Nacional.

По ее данным, премьер-министр страны Эндрю Хоулнесс считает, что работа Petrojam может пострадать, если до 2020 года не удастся модернизировать перерабатывающие мощности компании. Он отметил, что отсутствие инициатив в этом направлении лежит на стороне венесуэльских партнеров, которые владеют 49% акций по соглашению, заключенному более 10 лет назад.

Petrojam имеет исключительное право на разведку залежей нефти, разработку ресурсов Ямайки и развитие национальной нефтяной промышленности. Правительство Ямайки имеет 51% акций компании.

23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд Венесуэлы, объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и ряд европейских стран. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.

Администрация США 28 января ввела санкции против PDVSA. Одновременно минфин США обещал начать выдачу временных лицензий, позволяющих проводить "некоторые транзакции" нефтегазовой компании. Кроме того, принадлежащая венесуэльской компании американская "дочка" Citgo сможет продолжить работу при условии, что полученные ей средства останутся на заблокированных в США счетах и не будут направляться в PDVSA. Таким образом, по заверению Вашингтона, американская сторона пытается оказать максимально возможное давление, чтобы Мадуро пошел на проведение досрочных выборов главы государства.