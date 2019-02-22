Более 540 млн рублей направят на ремонт дорог в Приамурье в 2019 году

БЛАГОВЕЩЕНСК, 22 февраля. /ТАСС/. Более 540 млн рублей из областного бюджета направят на ремонт дорог местного значения Амурской области в 2019 году, сообщается в пятницу на сайте регионального правительства.

"Более 540 млн рублей из областного бюджета направят на ремонт дорог местного значения Приамурья в 2019 году", - говорится в сообщении.

Также там уточняется, что средства на софинансирование расходов на ремонт автомобильных дорог местного значения и сооружений на них выделяются правительством региона ежегодно из дорожного фонда муниципальным образованиям в качестве субсидии в рамках программы региона "Развитие транспортной системы Амурской области на 2014-2020 гг.". В 2019 году общая сумма субсидии 543,3 млн рублей распределена между 41 муниципалитетом с учетом протяженности дорог и численности населения. Ранее сообщалось, что на ремонт улично-дорожной сети благовещенской городской агломерации в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги" из федерального бюджета дополнительно поступит 405 млн рублей.

"В регионе введена система, по которой жители сами выбирают, какие улицы и участки дорог, по их мнению, нуждаются в первоочередном ремонте. Региональный Минтранс взаимодействует с амурским отделением ОНФ - это дополнительная площадка для интерактивного общения с населением по вопросам состояния улично-дорожной сети в населенных пунктах области, а также для оперативного устранения локальных дорожных дефектов, влияющих на безопасность дорожного движения. Отмеченные участки на карте направляются в муниципалитет для рассмотрения включения их в предстоящий ремонт", - приводятся в сообщении слова губернатора области Василия Орлова.

С 2016 года планирование, выбор и согласование объектов ремонта улично-дорожной сети производятся администрацией муниципального образования самостоятельно по согласованию с органами ГИБДД, директорами образовательных учреждений, главврачами медучреждений, представителями советов по развитию малого и среднего предпринимательства, общественности и местными жителями. Проходят публичные слушания, жители принимают участие в выборе объектов ремонта, голосование проводят на официальных сайтах. Также приоритетность объектов устанавливается с точки зрения безопасности для всех участников дорожного движения.

"К формированию плана ремонтной кампании 2019 года мы приступили еще в прошлом году, в конце текущего дорожного сезона. Учитывая климатические особенности нашего региона, дорожный сезон активных работ у нас всего 7 месяцев, в прошлом году планы, согласованные с общественностью, мы запросили от муниципалитетов по местным дорогам к 1 октября, что дало нам раннее планирование и прогнозирование затрат. На сегодняшний день план дорожного ремонта 2019 года уже сформирован, в ближайшее время начнутся процедуры торгов и заключения контрактов", - цитирует сайт министра транспорта и дорожного хозяйства области Александра Зеленина.