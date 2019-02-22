Объем экспорта московского пива в Китай в 2018 году вырос почти в два раза

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Солодовое пиво стало одним из самых популярных продуктов, экспортируемых из Москвы в Китай по итогам прошлого года. К уровню 2017 года экспорт пива московского производства вырос более чем на 90%, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"Наиболее популярным экспортным продуктом пищевой промышленности из Москвы в Китай по итогам 2018 года стало солодовое пиво в сосудах объемом 10 л или менее. По этому виду товара объем экспорта составил $14,6 млн, что на 92,9% больше уровня 2017 года", - сказали в пресс-службе.

По словам главы департамента Александра Прохорова, которого цитирует пресс-служба, в Москве на сегодняшний день работают 60 крупных и средних предприятий в сфере перерабатывающей промышленности, многие активно сотрудничают с Китаем. "Объем экспорта продукции пищевой промышленности и кормов Москвы в Китай в 2018 году составил почти $30 млн, что на 9% превышает показатели 2017 года. Китай занимает 27 место по объемам экспорта продукции пищевой промышленности и кормов из Москвы", - сообщил Прохоров.

Также среди популярных продуктов, которые московские промышленные предприятия экспортируют в Китай, по итогам 2018 года значатся остатки злаков ($2,2 млн, +233,5% к 2017 году), пшеничная мука ($1,4 млн, -5,7% к 2017 году), соевые бобы ($1,3 млн, -37,8% к 2017 году), кедровые орехи ($0,6 млн, -71,1% к 2017 году), вафли ($0,6 млн, -7,4% к аналогичному периоду 2017 году).

Планы по экспорту мяса

Кроме того, как отмечает пресс-служба, московские пищевые предприятия заинтересованы в прямом доступе мясной продукции на рынок Китая. На данный момент такие поставки не ведутся.

Пресс-служба напоминает, что для начала прямых поставок необходимо согласовать с Китаем условия регионализации территории России по АЧС и утвердить список российских предприятий с высокой степенью биозащиты, которые пройдут выборочную аттестацию в качестве экспортеров.

"Прямой доступ на рынок Китая позволит российским производителям поднять среднюю цену минимум в два раза, до $1,5 за кг, и в перспективе увеличить объем поставок до 150 тыс. т. Из этого объема московский завод "Черкизово" планирует экспортировать 30 тыс. т. Таким образом, стоимость экспорта российского мяса птицы в Китай достигнет $200-250 млн", - предполагаю в столичном департаменте.

По данным пресс-службы, ежегодно в Москве производят более 350 т колбас и мясных деликатесов и около 100 т мясных полуфабрикатов.

"Экспорт между Москвой и Китаем с каждым годом активно развивается, в том числе, и в сфере АПК. Московская продукция востребована в Поднебесной, столичные производители заинтересованы в представлении своей продукции в Китае", - приводят в сообщении слова генерального директора Московского экспортного центра Кирилла Ильичева.