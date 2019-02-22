Роскачество опубликовало рекомендации по выбору коньяка

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Роскачество в преддверии отмечаемого 23 февраля Дня защитника Отечества опубликовало рекомендации по выбору коньяка. Об этом говорится в сообщении организации, распространенном в пятницу.

Эксперты советуют при выборе коньяка в первую очередь обращать внимание на то, чтобы на этикетке и контрэтикетке присутствовала вся необходимая стандартная информация на русском языке - от наименования продукта, объема, даты производства до адреса производителя. Необходимо также обратить внимание на выдержку коньяка, а также на ее соответствие количеству звездочек. Как напомнили в Роскачестве, такие надписи, как "коньяк трехлетний", "коньяк четырехлетний" или "коньяк пятилетний" свидетельствуют, что коньячный дистиллят выдерживался соответственно не менее трех, четырех или пяти лет в дубовых бочках, дубовых бутах или в эмалированных резервуарах с дубовой клепкой.

Сейчас минимальная розничная цена (МРЦ) коньяка в магазине составляет 388 рубль за бутылку объемом 0,5 литра. Однако, по оценкам экспертов, цена в случае с коньяком является очень не надежным ориентиром: за одинаковую стоимость можно купить и вполне достойный напиток, и не самый качественный продукт. Найти настоящий и недорогой коньяк за 500 рублей сегодня действительно можно, но цена ниже этой как минимум должна насторожить, полагают в Роскачестве.

Как отмечают эксперты, риск столкнуться с подделкой будет ниже, если покупать коньяк в специализированных фирменных магазинах. Также стоит очень внимательно изучить этикетку, потому что любое нарушение или небрежность должны стать поводом задуматься. В Роскачестве указали, что многие российские производители используют фирменные бутылки, поэтому стоит зайти на сайт производителя и посмотреть, как должна выглядеть тара для данной марки.

О выдержке напитка говорят его вязкость и цвет. Эксперты отмечают, что на стенках бокала напиток оставляет хорошо видные потеки - "ножки". Чем медленнее они стекают по стенкам бокала, тем напиток старше. Для оценки аромата напитка бокал следует поднести к носу на расстояние 5-15 см, а для того, чтобы оценить его вкус, - сделать небольшой глоток. Эксперты советуют наливать коньяк в специальные бокалы - снифтеры, - либо дегустационные бокалы тюльпановидной формы, которые обязательно должны быть идеально чистыми и сухими.

Ранее Роскачество провело исследование коньяка, по результатам которого "неконьяком" были признаны напитки 15 торговых марок - в них было отмечено присутствие сырья невиноградного происхождения, в некоторых случаях также найдены искусственные ароматизаторы.

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