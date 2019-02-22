В Минпромторге считают, что фасовка по девять яиц не обманывает покупателя

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Минпромторг не видит нарушений в фасовке куриных яиц по девять штук в контейнере, а также в упаковке других продуктов в тару дробного объема: это не может считаться обманом потребителей, если фактическое количество товара соответствует указанному на этикетке. Об этом говорится в ответе замглавы министерства Виктора Евтухова (текст письма есть в распоряжении ТАСС) на обращение председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаила Дегтярева.

В январе Дегтярев обратился в Минпромторг с предложением установить единые стандарты фасовки продуктов из потребительской корзины. Депутат отреагировал на историю с "девятком яиц": тогда в социальных сетях появились фотографии с нестандартными кассетами яиц производства удмуртской птицефабрики "Вараксино".

Как отмечается в ответе министерства, требования к пищевой продукции установлены техническими регламентами Таможенного союза, определяющими, в частности, что ее маркировка должна быть достоверной, понятной и легко читаемой. В то же время требований к фасовке продукции в фиксированном объеме техрегламент не содержит.

"Таким образом, соответствие количества продукции, указанного в маркировке, количеству упакованной пищевой продукции не может являться введением потребителя в заблуждение, потребитель имеет возможность делать осознанный выбор при покупке продуктов", - говорится в письме Евтухова.

"Вопрос требует решения"

По мнению Дегтярева, несмотря на то, что с точки зрения закона нарушений со стороны производителей нет, это формальный подход к проблеме.

"Сколько времени должен потратить покупатель в магазине, чтобы высчитать реальную стоимость одного килограмма крупы, если в упаковках по 830 или 780 граммов? А пенсионеры и вовсе могут не заметить недовес, так как выросли на советских ГОСТах, когда молоко не продавали по 950 мл. Все эти маркетинговые уловки вовсе не для многообразия выбора, а чтобы как можно больше денег заработать на невнимательных, торопящихся с работы домой покупателях", - заявил он ТАСС.

"Вопрос приведения фасовки продуктов питания, входящих в состав потребительской корзины, к единому стандарту стоит в повестке и требует решения", - уверен глава думского комитета.

Ответ ФАС

Дегтярев также направлял депутатские запросы в Федеральную антимонопольную службу и Роспотребнадзор. Как сообщается в ответном письме главы ФАС Игоря Артемьева (копия документа имеется в распоряжении ТАСС), ведомство рассмотрело обращение и не нашло нарушений антимонопольного законодательства в реализации товаров в таре дробных объемов.

"Вместе с тем, по мнению ФАС России, подобные действия хозяйствующих субъектов могут нарушать нормы законодательства РФ о защите прав потребителей", - отметили в службе, напомнив, что контрольные функции в этой сфере возложены на Роспотребнадзор. Ответ из этого ведомства на запрос Дегтярева еще не поступил.