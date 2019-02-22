Медведев поручил Минфину расширить практику применения системы налогового мониторинга

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Министерству финансов проработать возможность расширения практики применения системы налогового мониторинга. Как сообщила пресс-служба правительства, такое поручение глава кабмина дал по итогам совещания о развитии этой системы.

"Минфину России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти подготовить предложения по дальнейшему развитию системы налогового мониторинга, в том числе расширению практики применения налогового контроля в форме налогового мониторинга путем снижения требований к стоимости активов, суммарному объему полученных доходов и совокупной сумме налогов соответствующих налогоплательщиков", - говорится в перечне поручений по итогам совещания.

Кроме того, ведомство должно будет до 15 марта 2019 года проанализировать достаточность нормативно-правового регулирования института мотивированного мнения налогового органа.

Минэкономразвития России и Федеральная налоговая служба совместно с заинтересованными ведомствами и компаниями с государственным участием должны будут проработать вопрос о возможности осуществления налогового контроля в отношении таких компаний в форме налогового мониторинга. Соответствующие проекты директив представителям РФ в этих госкомпаниях министерству необходимо представить в кабмин до 15 мая.

Налоговый мониторинг, который является новой формой контроля, ФНС ведет с 1 января 2016 года. Это способ информационного взаимодействия, при котором организация предоставляет налоговому органу доступ в режиме реального времени к данным бухгалтерского и налогового учета, что, в свою очередь, освобождает ее от проведения камеральных и выездных налоговых проверок и сохраняет за налоговым органом возможность проверки полноты и своевременности исчисления и уплаты обязательных платежей.