Театр песни обжаловал решение суда Петербурга в иске к властям о предоставлении земли

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 февраля. /ТАСС/. Компания "Театр песни" подала апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области, утвердившего ранее отказ властей города предоставить ей участок под строительство культурного центра на Васильевском острове, следует из материалов в картотеке арбитражных дел.

Компания "Театр песни" собиралась построить учреждение культуры в устье реки Смоленки на Васильевском острове, но власти города отказались предоставить земельный участок. Компания в октябре прошлого года подала в суд, однако в январе 2019 года арбитраж утвердил решение комитета по инвестициям Санкт-Петербурга, который отказал в предоставлении земли.

"Апелляционная жалоба поступила от ООО "Театр песни", - говорится в материалах дела. Жалоба зарегистрирована Тринадцатым арбитражным апелляционным судом 21 февраля, дата рассмотрения апелляции пока не назначена.

Как сообщалось ранее, театр изначально должен был носить имя народной артистки СССР Аллы Пугачевой, однако затем она вышла из проекта, и ее доля перешла к дочери артистки, певице Кристине Орбакайте. Проект "Театра песни" предусматривал концертный зал-трансформер вместимостью до 12 тыс. человек, а также около 40 тыс. кв. м выставочных площадей, гостиниц, ресторанов, кинотеатров и апартаментов. Изначально инвестор, который ранее фигурировал под названием "Театр песни Аллы Пугачевой", представил проект в виде буквы "П", однако затем выяснилось, что по участку должна пройти дорога. Новым вариантом стало здание в виде бриллианта высотой 70 м, стоимость которого оценивалась в 400 млн долларов.