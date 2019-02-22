На исполнение контракта по строительству фрегатов в Индии уйдет более пяти лет

БАНГАЛОР /Индия/, 22 февраля. /ТАСС/. Исполнение контракта по строительству фрегатов проекта 11356 в Индии займет более пяти лет, поскольку сначала нужно будет дооснастить местную верфь. Об этом сообщил ТАСС заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Анатолий Пунчук в пятницу.

"Мы готовы оказать техническое содействие партнерам таким образом, чтобы Индия могла получить фрегаты 11356 в максимально сжатые сроки. Однако нужно принимать во внимание производственный цикл и необходимость дооснащения верфи. Это долгосрочный проект, на реализацию которого потребуется более пяти лет", - отметил Пунчук.

По его словам, после дооснащения верфи Goa Shipyard, которая находится в Индии, и строительства на ней фрегатов индийская сторона получит новую компетенцию в области производства современных кораблей данного класса.

Ранее Москва и Нью-Дели подписали контракты на поставку четырех фрегатов проекта 11356. Сделка предполагает, что два фрегата будут построены в России на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь", еще два будут создаваться на индийской судоверфи Goa Shipyard.

Ранее глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов сообщил журналистам, что в РФ на строительство фрегатов уйдет три года.