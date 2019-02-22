Совет директоров "Русгидро" вывел из состава правления Владимира Маркина

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Совет директоров "Русгидро" принял решение о прекращении полномочий члена правления, первого заместителя генерального директора Владимира Маркина. Об этом говорится в сообщении компании.

Соответствующее решение было принято на основании заявления Маркина.

"Полномочия Владимира Маркина в должности члена правления прекращаются 24 февраля 2019 года, после чего он продолжит работу в "Русгидро" в качестве советника председателя правления компании", - говорится в сообщении.

Маркин был назначен первым заместителем генерального директора "Русгидро" в октябре 2016 года, 15 февраля 2017 года был назначен членом правления, первым заместителем генерального директора "Русгидро".

"Русгидро" объединяет более 400 объектов генерации в Российской Федерации и за рубежом. В составе группы 71 гидроэлектростанция, 311 объектов тепловой генерации, а также ряд ветровых, солнечных и геотермальных электростанций. Установленная мощность электростанций, входящих в состав "Русгидро", включая Богучанскую ГЭС, составляет 39,4 ГВт.

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