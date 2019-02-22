Источник: российско-индийский IT-парк могут открыть в Индии для проекта "Умный город"

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Минкомсвязь и Минфин намерены предложить Индии создать совместный IT-парк для реализации индийской программы "Умный город", который позволит российским компаниям локализовать свое производство для участия в проекте. Об этом ТАСС сообщил федеральный чиновник.

"Условием участия зарубежных компаний в индийской программе "Умный город" является необходимость локализации производства. В связи с этим возникла идея создать на территории Индии российско-индийский IT-парк, где наши компании будут представлять свои передовые наработки и отрабатывать новые высокотехнологичные продукты. Оператор парка будет обеспечивать продвижение российской IT-продукции на индийский рынок, заниматься проектным финансированием и структурированием инвестиций", - указал собеседник агентства.

По его данным, средства на создание парка могут быть взяты из госдолга Индии перед Россией, который составляет около $2,5 млрд. Также обсуждается вариант использования части госдолга для реинвестирования на территории Индии в программу "Умный город".

По словам собеседника агентства, данный вопрос может обсуждаться 22 февраля на заседании российской части межправительственной российско-индийской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству. В случае одобрения схемы ее детальная проработка будет представлена на заседании совместной рабочей группы по ИКТ российско-индийской межправкомиссии, которое планируется провести в Дели в июне 2019 года, сообщил чиновник.

В Минфине на момент публикации не ответили на запрос ТАСС. Представитель Минкомсвязи Евгений Новиков отказался комментировать идею реинвестирования индийского госдолга, однако подтвердил, что в конце 2018 года ведомство направляло в Минфин письмо со своими предложениями по использованию индийского госдолога.