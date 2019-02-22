Медведев подписал постановление об ограничении лизинга импортной спецтехники

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об ограничении лизинга импортной дорожно-строительной спецтехники для госнужд. Соответствующее постановление правительства РФ опубликовано в пятницу на сайте кабмина.

"Это позволит защитить внутренний рынок, поддержать развитие национальной экономики, российских товаропроизводителей при госзакупках услуг финансовой аренды (лизинга), будет способствовать дополнительной загрузке производственных мощностей предприятий, сохранению на них рабочих мест, в том числе в смежных отраслях", - говорится в пояснительной записке.

Как отмечено в документе, в настоящее время на территории России производится широкий спектр строительно-дорожной и коммунальной техники, позволяющий обеспечить выполнение всего комплекса основных работ по строительству и содержанию транспортной инфраструктуры.

"При этом в отношении предназначенных для реализации специфических технологий строительства машин, таких как дорожные фрезы, машины для ресайклинга, бетоноукладчики и ряд других видов техники, которые на сегодняшний день не в достаточном объеме изготавливаются российскими предприятиями, установление запрета не предусмотрено", - уточняется в описании к постановлению.

Торгово-промышленная палата России должна размещать на своем сайте единый реестр актов экспертизы, который позволит упростить процедуры подтверждения соответствия продукции установленным требованиям.