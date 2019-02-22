Приморье получит из Фонда ЖКХ на переселение из аварийного жилья 6,7 млрд рублей

ВЛАДИВОСТОК, 22 февраля. /ТАСС/. Около 6,7 млрд рублей выделят Приморскому краю в рамках федеральной программы по переселению граждан из аварийного и ветхого жилья в 2019 году. Об этом сообщил в пятницу в городе Находка на встрече с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко председатель Фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин.

Ранее сообщалось, что финансирование программы ожидается на уровне более 7 млрд рублей.

"6,7 млрд рублей федеральный центр выдает на эту программу [Приморскому краю], [федеральное] софинансирование - 98%. В начале марта мы доведем полные лимиты. С учетом ситуации на рынке недвижимости будем приветствовать, чтобы вы все же строили жилье, а не покупали", - сказал Цицин.

По данным властей края, сейчас в регионе около 140 тыс. кв. м аварийного жилья, в котором проживают более 8 тыс. человек.

К ключевым задачам национального проекта относится устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда. В паспорте нацпроекта говорится, что к началу 2024 года объем расселяемого фонда должен на 30% превышать объем жилья, признаваемого аварийным.

Всего до 2024 года, согласно национальному проекту "Жилье и городская среда", планируется расселить 530,9 тыс. человек из аварийного фонда площадью 9,54 млн кв. м. Объемы расселения и количество граждан могут быть уточнены по результатам реализации программ расселения за период с 2019 по 2021 год включительно, указано в документе.