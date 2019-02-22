"Лента" планирует открыть восемь гипермаркетов и семь супермаркетов в 2019 году

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Чистая прибыль "Ленты" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 2018 году снизилась на 11,1% и составила 11,8 млрд рублей против 13,3 млрд рублей годом ранее. Об этом говорится в сообщении компании.

При этом выручка ретейлера выросла на 13,2% и достигла 413,6 млрд рублей.

Капитальные затраты "Ленты" в 2018 году составили 22,1 млрд рублей, что на 18,8% меньше, чем в 2017 году за счет снижения темпов органического развития сети и сокращения объема инвестиций в приобретение земельных участков и строительство будущих магазинов. При этом капитальные затраты ретейлера в 2019 году могут составить 15 млрд рублей. Компания планирует открыть в этом году в рамках программы органического роста восемь гипермаркетов и семь супермаркетов.

Сопоставимые продажи (LFL) ретейлера в 2018 году выросли на 1,3%, а средний чек - на 0,8%.

В 2018 году "Лента" открыла 13 новых гипермаркетов и 38 новых супермаркетов, увеличив количество гипермаркетов до 244, а супермаркетов - до 135.

Планы по распределению прибыли

Ретейлер также сообщил, что "Лента" продолжит программу обратного выкупа ГДР, но рассматривает и другие способы распределения прибыли между акционерами, в том числе открытый тендер или дивиденды. "Лента" ожидает, что возможные изменения в корпоративной структуре будут реализованы в 2019 году, что позволит рассматривать возможность дивидендных выплат с начала 2020 года.

Совет директоров "Ленты" одобрил программу обратного выкупа ГДР в объеме до 11,6 млрд рублей и сроком с 29 октября 2018 года до 29 октября 2019 года. Компания выкупила около 1,2 млн акций, которые составляют около 0,24% уставного капитала, потратив 291 млн рублей.

"Лента" - сеть гипермаркетов, основанная в 1993 году в Санкт-Петербурге.