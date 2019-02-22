Правительство поручило Роскомнадзору создать Центр мониторинга сети связи к июлю

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Правительство РФ подготовило постановление о создании Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования. Как говорится в документе, опубликованном на сайте кабмина, Роскомнадзор до 1 июля 2019 года должен обеспечить создание такого центра и определить порядок его функционирования.

"Основная цель создания Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования - обеспечение целостности, устойчивости функционирования и безопасности сети связи общего пользования в связи с наличием потенциальных угроз информационной безопасности, которые могут оказать влияние на работу сетей связи операторов связи, сети связи общего пользования в целом, а также российского сегмента интернета", - уточняется в документе.

Предполагается, что Центр мониторинга будет обобщать и обрабатывать информацию о работе сетей операторов связи, а также о возникающих на сетях аварийных ситуациях.

"Обобщение этой информации позволит прогнозировать возможные риски устойчивому функционированию сети связи общего пользования посредством анализа системных сбоев в работе сетей связи операторов связи", - поясняется в документе.

В новость внесена правка (11:34) - исправлен заголовок и лид, так как центр еще не создан, подготовлено поручение о его создании