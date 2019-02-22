Потери электроэнергии в "Янтарьэнерго" снизились в два раза за счет цифровизации

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Компания "Янтарьэнерго" (входит в группу "Россети") снизила потери электроэнергии в сетях низких и средних классов напряжения в 2018 году по сравнению с 2014 годом почти в два раза, до 12,88%, сообщается в пресс-релизе "Россетей".

"Специалисты "Россетей" отметили, что значительный положительный эффект в решении проблемы потерь электроэнергии оказала цифровая трансформация электросетей самого западного региона страны", - говорится в сообщении.

В первом в регионе цифровом районе электрических сетей "Янтарьэнерго" - Мамоновском - потери составили чуть более 9%, в то время как плановый показатель в целом для всей компании "Янтарьэнерго" на 2019 год - 12,81%. Также компания уточнила, что значительная динамика снижения потерь электроэнергии в 2018 году зафиксирована в компаниях "Тюменьэнерго", "Томская распределительная компания", "МРСК Волги", МОЭСК, "МРСК Сибири", "Кубаньэнерго", "МРСК Урала", "МРСК Центра и Приволжья" и "Ленэнерго".

Ранее сообщалось, что пилотным регионом по оснащению потребителей "умными" приборами стала Калининградская область. В регионе в настоящее время почти 80% интеллектуальных приборов учета. В 2019 году этот показатель может возрасти до 100%. Установка интеллектуальных приборов учета в Калининградской области началась в 2016 году.

РФПИ и "Россети" в настоящее время сотрудничают в проекте по установке 220 тыс. "интеллектуальных" счетчиков электроэнергии в Калининградской, Ярославской и Тульской областях. По информации фонда, счетчики обеспечивают снижение потерь электроэнергии до 20%, что при внедрении проекта в масштабах всей страны может сэкономить более 60 млрд руб. в год

"Россети" планируют, что в конце 2030 года за счет цифровой трансформации потери в сетях компании в среднем не превысят 8,89%.