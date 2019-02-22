Объем задолженности по зарплате в России вырос на 12% с начала года

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Общий объем задолженности по зарплате вырос с начала года на 12% и составил 2,7 млрд рублей. Об этом говорится в материалах к Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, которая проходит в пятницу.

"Вопросы погашения задолженности по заработанной плате перед работниками имеют высокое значение. Данные Росстата на 1 февраля 2019 года свидетельствуют о том, что общий объем задолженности по заработанной плате составляет 2,7 млрд рублей, с 1 февраля 2018 года задолженность увеличилась на 1,3%, с начала текущего года - на 12%", - говорится в материалах.

Наибольший объем задолженности отмечается в сфере обрабатывающего производства (57%), строительстве (14,4%), транспорте (8,9%), сельском хозяйстве, охоте и лесозаготовках (6,6%).

"В числе регионов с наихудшими показателями по задолженности: Приморский край (356,2 млн рублей или 13,1% общей задолженности), Волгоградская область (165,4 млн рублей, 6,1%), Санкт-Петербург (136,8 млн рублей, 5,1%), Астраханская область (117,2 млн рублей, 4,3%)", - отмечается в материалах.

Из информации Роструда следует, что в 2018 году по жалобам работников и проведенным в связи с ними надзорно-контрольными мероприятиями была выявлена задолженность по заработной плате перед более чем 540 тыс. работников. В результате применения всех предусмотренных законодательством механизмов была погашена задолженность в размере 13,6 млрд рублей.