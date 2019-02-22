Медведев поручил до 20 мая представить предложения по подготовке нового Лесного кодекса

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Премьер министр Дмитрий Медведев дал поручение Минприроды России, Минюсту России, Минэкономразвития России, Минфину России к 20 мая подготовить предложения по подготовке нового Лесного кодекса РФ. Соответствующее поручение дано по итогам встречи с членами Совета Федерации.

"Минприроды России, Минюсту России, Минэкономразвития России, Минфину России представить предложения об организации работы по подготовке новой редакции Лесного кодекса Российской Федерации с указанием сроков выполнения работ, ответственных исполнителей, а также с учетом необходимости проведения общественного обсуждения проекта кодекса", - говорится в поручении. Работа должна быть проведена в срок до 20 мая 2019 года.

Премьер также распорядился продолжить работу в соответствии с ранее данными поручениями в части усиления контроля за оборотом древесины и противодействия ее незаконной заготовке, а также перехода к электронной маркировке древесины.

Медведев 12 февраля высказался за введение обязательной электронной маркировки леса-кругляка. По его мнению для этого потребуется разработать новый лесной кодекс, так как точечные изменения в законодательство "ни к чему не ведут".