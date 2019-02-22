ЦБ обязал профучастников аккредитовывать программы по инвестиционному консультированию

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Банк России завершил формирование нормативной базы по регулированию деятельности инвестсоветников. В частности, программы автоконсультирования (робоэдвайзинга) и автоследования, используемые при индивидуальной консультации, обязательно должны быть аккредитованы Банком России или саморегулируемой организацией (СРО) в случае передачи ей соответствующих полномочий, говорится в сообщении регулятора.

Под обязательную аккредитацию в ЦБ или СРО подпадают программы, которые позволяют без участия человека на основе заданных параметров формировать индивидуальные инвестиционные рекомендации для пользователя, а также те робоэдвайзеры, которые позволяют автоматически преобразовывать инвестиционную рекомендацию в поручение брокеру на совершение сделки с производным финансовым инструментом без непосредственного участия клиента.

Проверка программы и решение об аккредитации будет приниматься регулирующими органами в течение 20 дней с момента подачи заявки на аккредитацию. ЦБ и СРО имеют право отказать в аккредитации программы или отозвать аккредитацию позднее, в случае возникновения каких-либо нарушений в функционировании программы или в предоставленной профучастником документации.

Кроме того, согласно принятым нормам, инвестиционный советник обязан предоставлять консультацию только в соответствии с инвестиционным профилем клиента. Для составления инвестиционного профиля, советник должен запросить у клиента информацию о его возрасте и образовании, запросить сведения о его среднемесячных доходах и среднемесячных расходах не менее чем за последние 12 месяцев, а также о наличии и сумме сбережений. Инвестиционный профиль должен обновляться в соответствие с изменениями данных клиента.

Инвестиционная консультация может быть предоставлена клиенту в письменной форме с подписью инвестиционного советника или в устной форме с обязательным фиксированием на аудиозаписи.

Соответствующие нормативные акты вступят в силу с 4 марта 2019 года.

Закон об инвестсоветниках

Согласно вступающим в силу 21 декабря 2018 года поправкам к законам "О рынке ценных бумаг" и "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка", предоставлять услуги смогут инвестиционные советники из реестра, который будет составлять Банк России. Деятельностью по инвестиционному консультированию признается оказание консультационных услуг в отношении ценных бумаг, сделок с ними и заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, путем предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций.

Инвестиционным консультантом может быть юридическое или физическое лицо. При этом инвестиционный консультант - физлицо, как и юрлицо, должен быть членом саморегулируемой организации профессиональных участников рынка ценных бумаг.

Юридическое лицо, осуществляющее деятельность по инвестиционному консультированию, вправе совмещать указанную деятельность с брокерской деятельностью, деятельностью по доверительному управлению, депозитарной деятельностью, а также деятельностью агента брокера и агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев. При этом брокерская компания и управляющая компания обязаны выделить инвестконсультирование в отдельное направление.