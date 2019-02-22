Долг петербургского "Метростроя" перед ФНС составил почти 1 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 февраля. /ТАСС/. Общая сумма долга ОАО "Метрострой", которое занимается строительством подземки в Санкт-Петербурге, перед Федеральной налоговой службой (ФНС) составила 999,1 млн рублей в соответствии с мировым соглашением, заключенным между сторонами 16 февраля, сообщили ТАСС в пресс-службе ФНС.

По условиям мирового соглашения, утвержденного Арбитражным судом Петербурга и Ленобласти 19 февраля, компания "Метрострой" получила рассрочку на выплату задолженности по налогам на 36 месяцев. Ранее совокупная сумма долга оценивалась в 812 млн рублей. Соглашение позволило снять ограничения с расчетных счетов компании для выплаты зарплаты сотрудникам "Метрсотроя" и ее субподрядных организаций за декабрь и январь 2018 года.

"В соответствии с мировым соглашением, задолженность ОАО "Метрострой" перед налоговым органом составляет 999,17 млн рублей", - сообщили в пресс-службе ФНС.

Также, по данным налоговой службы, ФНС разблокировала расчетные счета предприятия 20 февраля. Известно, что у компании есть расчетные счета в банках "Санкт-Петербург" и Россельхозбанк.

Ситуация с "Метростроем"

Ситуация со строительством метро в Санкт-Петербурге вызвала широкий общественный резонанс, когда в декабре 2018 года 30 строителей станции "Театральная" объявили голодовку из-за невыплаты им зарплаты. Акция прекратилась в тот же день после переговоров работников с властями. Власти 30 декабря сообщили, что долги полностью погашены более чем перед 6,5 тыс. сотрудниками "Метростроя" и его подрядных организаций.

В начале февраля рабочие субподрядной организации "Управления-15 Метрострой" объявили забастовку на строящейся станции "Театральная" в центре Петербурга с требованием погасить долг по зарплате за декабрь, однако вскоре завершили ее, так как им обещали погасить задолженность до 12 февраля. На прошлой неделе строители метро из разных субподрядных организаций вышли на пикет к зданию Смольного, тогда руководство ОАО "Метрострой" сообщило, что выплаты строителям метро поступят до конца недели.

Позднее, 21 февраля, сотрудники "Управления-15 Метрострой" снова вышли на пикет к зданию Смольного, заявив, что компания до сих пор не выплатила им зарплату за декабрь 2018 года. Генеральный директор "Метростроя" Николай Александров сообщил пикетчикам, что предприятие погасит задолженность по зарплате за декабрь и январь 2018 года рабочим всех субподрядных организаций до 1 марта.

По последним данным "Метростроя", задолженность за декабрь прошлого года погашена перед 60% метростроителей. Власти также намеревались расторгнуть четыре крупных контракта с компанией на работы по строительству городской подземки из-за срывов сроков сдачи новых станций. Компания с этим решением не согласилась и подала в суд. Затем руководство города объявило об отмене решения о расторжении, если компания сможет в короткие сроки решить финансовые проблемы, а также заключить мировое соглашение с ФНС.