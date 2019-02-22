В СК создадут линию для приема сообщений о случаях давления на бизнес

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил создать отдельную телефонную линию в ведомстве для сообщений о случаях давления на бизнес после того, как президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию затронул тему незаконного уголовного преследования предпринимателей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

"По поручению председателя Следственного комитета РФ в ведомстве в ближайшее время будет организована работа выделенного канала связи для приема и экстренного реагирования на сообщения о давлении на бизнес", - сообщили в СК.

Глава СК на постоянной основе будет проводить личные приемы представителей бизнеса, в ходе которых они смогут обратиться по вопросам, связанным с расследованием следователями СК уголовных дел о преступлениях в сфере предпринимательской деятельности.

Выступая с посланием Федеральному собранию, Путин призвал отказаться от любых барьеров, ограничивающих деятельность отечественных предпринимателей. Глава государства подчеркнул, что предприниматели не должны постоянно опасаться уголовного либо административного наказания и других рисков.

В частности, он подверг критике продление сроков содержания под стражей по экономическим преступлениям. Путин подчеркнул, что при расследовании данной категории дел "нужно жестко ограничивать поводы раз за разом продлевать сроки содержания под стражей", так как зачастую это происходит без веских оснований.