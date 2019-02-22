Сборы по страхованию жизни в России выросли на 33% в 2018 году

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Сборы российских страховщиков жизни в 2018 году выросли на 32,8% по сравнению с 2017 годом и составили 478 млрд рублей, говорится в сообщении Всероссийского союза страховщиков (ВСС).

Темпы роста рынка страхования жизни замедляются: пик роста пришелся на 2016 год, когда премии выросли на 69,2%; по итогам 2017 года рост составил 44,4%, следует из сообщения ВСС.

На инвестиционное страхование жизни (ИСЖ) в 2018 году пришлось 61% премий (291 млрд рублей, годом ранее доля составляла 59,9%), на кредитное страхование жизни - 20% премий (93,7 млрд рублей, годом ранее - 19,7%), на накопительное страхование жизни - 14% (67,1 млрд рублей, годом ранее - 15,1%).

Без учета лидера рынка - компании "Сбербанк страхование жизни" - рынок вырос не на 32,8%, а на 16%, отметил на пресс-конференции гендиректор "Капитал лайф страхование жизни" Евгений Гуревич.

"Дочка" Сбербанка в 2018 году увеличила сборы на 77% - до 181,5 млрд рублей, из них сборы по инвестиционному страхованию жизни составили 124,4 млрд рублей, сообщили в компании.

Выплаты рынка по страхованию жизни в 2018 году выросли в 1,6 раза - до 73,4 млрд рублей, из них 37,6 млрд рублей пришлись на ИСЖ. Выплаты "Сбербанка страхование жизни" по рисковому страхованию выросли на 42% - до 5 млрд рублей, по ИСЖ компания выплатила 4,4 млрд рублей, купонного дохода по ИСЖ - на 2,8 млрд рублей.