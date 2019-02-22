{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Патрушев заявил, что экспорт продукции АПК из Приволжья к 2024 году должен вырасти вдвое

Министр сельского хозяйства отметил, что доля ПФО в общем объеме планируемого российского экспорта превысит 6%

КАЗАНЬ, 22 февраля. /ТАСС/. Регионы Приволжского федерального округа (ПФО), по прогнозам Минсельхоза России, к 2024 году увеличат экспорт продукции агропромышленного комплекса (АПК) более чем в два раза, до $2,8 млрд. Об этом на совещании с руководителями регионов ПФО по развитию экспорта продукции АПК сообщил в пятницу министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.

Он подчеркнул, что ПФО занимает второе место в России по производству продукции АПК. "По нашим прогнозам, к 2024 году округ увеличит экспорт более чем в два раза - с нынешних $1,2 млрд до 2,8 млрд", - сказал Патрушев.

Доля ПФО в общем объеме планируемого российского экспорта также вырастет и составит более 6%, добавил министр.

Патрушев также сообщил, что Саратовская область к 2024 году должна увеличить экспорт сельхозпродукции до $773 млн, Нижегородская область - до $490 млн, Республика Татарстан - до $360 млн.

Теги
РоссияНижегородская областьТатарстанСаратовская областьПатрушев, Дмитрий Николаевич
Социальные пенсии предлагается проиндексировать на 2% с 1 апреля 2019 года
В Минтруде напомнили, что темп роста прожиточного минимума пенсионера в России за 2018 год составил 102%
Читать полностью