"Эксперт РА": интеграция "ВТБ страхования" не несет рисков финансовой надежности "Согаза"

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг надежности "Согаза" на уровне ruAAA на фоне интеграции бизнеса ООО СК "ВТБ страхование" в структуру АО "Согаз". Об этом говорится в сообщении рейтингового агентства.

"В настоящее время компания проводит процесс интеграции бизнеса ООО СК "ВТБ Страхование" в структуру бизнеса АО "Согаз", что, по мнению агентства, не создает рисков снижения финансовой надежности страховщика и не оказывает негативного влияния на рейтинг", - отмечается в пресс-релизе.

Среди факторов, оказывающих положительное влияние на рейтинг "Согаза", рейтинговое агентство также выделяет высокую диверсификацию клиентской базы, в том числе по отраслевому признаку (доля пяти основных клиентов во взносах по итогам 9 месяцев 2018 г. составила 18,1%), преобладание доли взносов, собираемых без участия посредников (88% от взносов за 9 месяцев, по данным агентства), высокую диверсификацию страхового портфеля (доля крупнейшего вида страхования во взносах за 9 месяцев, по данным агентства, не превышает 35%), в том числе по географическому признаку.

Среди позитивных факторов "Эксперт РА" также выделяет "исключительно высокие запасы ликвидности и платежеспособности" страховщика, высокие показатели рентабельности продаж, рентабельности собственного капитала и инвестиций. Кроме того, агентство отмечает высокое качество перестраховочной защиты "Согаза": более 90% рисков, переданных в перестрахование, приходится на перестраховщиков с рейтингом ruAA и выше по шкале агентства. При этом все крупнейшие риски надежно перестрахованы.

ВТБ и "Согаз" 31 октября сообщили о закрытии сделки по объединению страховых бизнесов: "Согаз" покупает компанию "ВТБ страхование" и ее дочерних страховщиков по страхованию жизни и ОМС, ВТБ получает по сделке денежную компенсацию и 10% в объединенной компании. Финансовые условия сделки не раскрываются. Объединенная компания, которая будет работать под брендом "Согаза", станет крупнейшим страховщиком на рынке РФ за всю его историю.

"Согаз" - крупнейший страховщик на российском рынке, специализируется на корпоративном страховании, один из акционеров - "Газпром". По данным за 9 месяцев 2018 г. компания собрала 147 млрд рублей страховых взносов. В группу "Согаза" входит также компания по страхованию жизни "Согаз Жизнь" и страховщик ОМС "Согаз Мед".