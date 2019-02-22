Пилотную версию онлайн-платформы для предпринимателей запустят в ноябре

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 22 февраля. /ТАСС/. Запуск пилотной версии онлайн-платформы для предпринимателей, которая позволит представителям бизнеса указывать на конкретные барьеры, которые мешают в работе и получать оперативный отклик от властей, запланирован на ноябрь 2019 года. Об этом сообщила журналистам в Великом Новгороде гендиректор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева.

Президент РФ Владимир Путин 20 февраля в послании Федеральному собранию отметил, что онлайн-платформа для предпринимателей должна заработать к концу 2019 года. Глава государства добавил, что платформа поможет оперативно получать информацию для принятия решений на ведомственном уровне.

"Это было рабочее название "Мой бизнес", но по сути это цифровая платформа, которая должна стать регулярным механизмом обратной связи от предпринимателей и в части административного давления, каких-то контрольно-надзорных действий, которые предприниматель считает незаконными и неоправданными. Сегодня мы вместе с деловыми объединениями, с министерством экономического развития активно обсуждаем и концепцию платформы, как она будет работать, и некие регламенты взаимодействия с федеральными ведомствами, которые будут подключены к этой системе <…> Президент поставил задачу [запустить платформу] до конца года, поэтому мы планируем в ноябре сделать и запустить пилотную версию платформы", - сказала она.

Чупшева отметила, что создание этого ресурса позволит предпринимателям быстрее решать возникающие в их работе проблемы, а также "обеспечит прозрачность для принятия эффективных управленческих решений на основе тех данных, которые будут получены от предпринимателей".