Минтруд предложил с апреля проиндексировать социальные пенсии на 2%

По действующему законодательству социальная пенсия устанавливается гражданам, которые не работали или не приобрели полноценного стажа, необходимого для получения страховой пенсий.

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Социальные пенсии с 1 апреля предлагается проиндексировать на 2%. Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту Минтруда, размещенному на портале проектов нормативных правовых актов.

"Исходя из данных о величине прожиточного минимума пенсионера в Российской Федерации за 2018 год (8 483 рубля) и за 2017 год (8 315 рублей), темп роста прожиточного минимума пенсионера в Российской Федерации за 2018 год составил 102%. В связи с этим предлагается с 1 апреля 2019 года проиндексировать размеры социальных пенсий на 2%", - говорится в пояснительной записке.

В ней уточняется, что в связи с индексацией с 1 апреля 2019 года социальных пенсий одновременно будут повышены пенсии по государственному пенсионному обеспечению военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, пенсии членов их семей, пенсии участников Великой Отечественной войны, пенсии граждан, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", пенсии граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, и пенсии членов их семей, пенсии граждан из числа работников летно-испытательного состава, а также надбавки к пенсии за выслугу лет гражданам из числа космонавтов и т. д.

"Индексация с 1 апреля 2019 года позволит повысить уровень пенсионного обеспечения почти 4 млн пенсионеров, из которых около 3,2 млн человек - получатели социальных пенсий", - говорится в записке. В результате средний размер социальной пенсии увеличится на 182 рубля и после повышения составит 9 266 рублей, в том числе средний размер пенсии детей-инвалидов и инвалидов с детства I группы увеличится соответственно на 268 и на 270 рублей и после повышения составит 13 674 рубля и 13 812 рублей соответственно.

"Расходы на индексацию с 1 апреля 2019 года на 2% размеров пенсий и других социальных выплат, подлежащих повышению в связи с принятием настоящего постановления правительства РФ, составят… 7 млрд рублей до конца текущего года", - отмечается в пояснительной записке.